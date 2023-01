POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Vaihingen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Samstag (26. bis 28.01.2023) in eine Gaststätte an der Straße Auf der Steig und in zwei Gaststätten an der Osterbronnstraße eingebrochen, bei einer weiteren sind die Täter gescheitert. An der Osterbronnstraße brachen Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag Türen und Fenster von zwei Gaststätten auf. In einem ...

