Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

Celle (ots)

Celle - Bereits am 04.02.2023 kam es gegen 14 Uhr zu einem Brand in einer leerstehenden Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Fuhrberger Straße. Wie die polizeilichen Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt ergeben haben, ist bei dem Mehrfamilienhaus, welches im Bereich der Bushaltestelle "Birkenstraße" errichtet ist, das Feuer vorsätzlich gelegt worden. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach weiteren Zeugen die Beobachtungen am besagtem Samstag oder auch am Tag davor im Bereich der Fuhrberger Straße gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Celle unter 05141/2770 zu melden.

