Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten Sonntagnachmittag mit goldener Farbe die Fassade einer Sporthalle in der Waldstraße in Hildburghausen. Die Schmierfinken brachten mehrere Buchstaben- und Zahlenkombinationen an. Auch ein Verkehrsschild in unmittelbarer Nähe besprühten die Unbekannten. Die Tatzeit kann auf 14:30 Uhr bis 17:50 Uhr begrenzt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) zu melden.

