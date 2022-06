Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0371 --Polizei stellt Diebe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen - Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 20.06.22; 12:45 Uhr

Mit Hilfe einer Zeugenbeschreibung stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Montagnachmittag im Anschluss an einen Bandendiebstahl in einem Linienbus mehrere der beteiligten Diebe.

Um ca. 15:45 Uhr wurde ein Jugendlicher in einem Bus nach Huchting durch eine sechsköpfige Bande bedrängt und teilweise am Aussteigen gehindert. Ihm wurden dabei seine Kopfhörer aus dem Rucksack gestohlen. Eine Zeugin meldet sich kurze Zeit später bei der Polizei Bremen mit Hinweisen und wollte sich nach dem bestohlenen Jugendlichen erkundigen, der an der Haltestelle Willakedamm ausgestiegen war.

Aufgrund der guten Beschreibung der Täter stellten die Einsatzkräfte drei Tatverdächtige in einer Bushaltestelle am Rolandcenter. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden auch Kopfhörer aufgefunden. Die Identität der 16, 17 und 19 Jährigen jungen Männer wurde an der Wache festgestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Bandendiebstahls gefertigt.

Die Polizei Bremen möchte an dieser Stelle das vorbildliche Verhalten der Zeugin loben, die sich nicht selber in Gefahr gebracht und danach die Polizei gerufen und mit ihren Täterbeschreibungen zu Ergreifung der Tatverdächtigen entscheidend beigetragen hat.

Leider konnte bis zum Ende der Maßnahmen die Identität des bestohlenen Jugendlichen nicht ermittelt werden, die Polizei Bremen sucht daher weitere Zeugen und bittet den Jugendlichen sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell