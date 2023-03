Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dachstuhlbrand in Jarnsen

Celle (ots)

Jarnsen - Am heutigen 16.03.23 kommt es zu einem Dachstuhlbrand bei einem Reetdachhaus in Jarnsen. Die Löscharbeiten dauern an. Aus diesem Grund ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Der Bereich ist weiträumig zu meiden. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu keinen Personenschäden gekommen.

