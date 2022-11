POL-MG: Wohnungseinbruch in Mönchengladbach im Stadtteil Eicken

Mönchengladbach (ots) - Wie die Polizei am 4. November meldete, ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 3. November, an der Straße Ripphahn in Hardterbroich-Pesch ein Garageneinbruch, bei dem mehrere E-Bikes und Werkzeuge entwendet wurden. Am Donnerstag, 3. November, gegen 10.10 Uhr fiel einem Streifenwagenteam ...

mehr