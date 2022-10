Polizei Dortmund

POL-DO: Strategische Fahndung in der Dortmunder Innenstadt: Bilanz eines Einsatzes für ein sicheres Nachtleben

Die Dortmunder Polizei führt derzeit in der Innenstadt Schwerpunktkontrollen durch, ist sichtbar präsent und ermittelt auch verdeckt, um Raubüberfälle und Körperverletzungsdelikte verhindern oder schnell auf Taten reagieren zu können. Wie berichtet, nutzt die Polizei dafür auch das Instrument der strategischen Fahndung. Über die Hintergründe dazu haben wir am 7. Oktober 2022 in dieser Presseinformation berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5338779

Bei zwei weiteren Schwerpunkteinsätzen am Wochenende (7./8.10.2022) war die Innenstadt abends und nachts gut besucht. Die Polizei überprüfte an beiden Abenden und in beiden Nächten insgesamt 56 Personen und sprach 24 Platzverweise aus. Dabei fielen jedoch keine aus vorherigen Einsätzen bereits bekannte Tatverdächtigen auf. Aktuell liegen keine Hinweise auf Raubüberfälle vor, die Tätern und Tätergruppen zuzurechnen sind, deren Delikte Anlass für die strategische Fahndung sind.

Lediglich auf dem Platz von Amiens hielten sich am Freitagabend acht bereits bekannte Jugendliche und Heranwachsende auf. Bei Kontrollen auf Grundlage der strategischen Fahndung stellten die Einsatzkräfte dort um 19.45 Uhr zwei verbotene Messer und ein Tierabwehrspray sicher. Die Polizei erteilte Platzverweise gegen die Gruppe und leitete Verfahren ein. Um 0.48 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Körperverletzung im Bereich Hansastraße/Kampstraße. Hinweise auf Täter waren jedoch nicht zu ermitteln.

Ein weiterer Einsatz führte am Samstag gegen 21.50 Uhr zur Möllerbrücke. Dort hielten sich mehrere Personen auf, um zu feiern. Darunter ein Dortmunder, der auf einem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video tanzend zu sehen ist. Ein Unbekannter sprach den 26-Jährigen darauf an, beleidigte ihn und schlug mehrfach auf das bereits am Boden liegende Opfer ein. Dabei raubte der Schläger ein Smartphone und flüchtete mit zwei weiteren Personen Richtung Westpark. Während der Fahndung sprach die Polizei einen Mann an, auf den die Täterbeschreibung zutraf, der mit dem Raub an der Möllerbrücke jedoch nichts zu tun hatte. Allerdings lag gegen seine Begleiterin ein Haftbefehl vor.

In der Nacht zu Sonntag (9.10., 01:00 Uhr) erfuhr die Polizei von einem Körperverletzungsdelikt auf der Brückstraße. Nach ersten Erkenntnissen waren zehn Personen beteiligt. Ein Betroffener hielt sich später an der Kuckelke auf. Er gab an, von drei Personen geschlagen worden zu sein. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen.

Mit starken Kräften schnell reagieren konnte die Polizei in der Nacht zu Sonntag auch auf eine Schlägerei auf dem Alten Markt. Die Auseinandersetzung begann gegen 2.30 Uhr in einer Gaststätte und wurde auf dem Markt fortgesetzt. Daran waren rund 15 Männer beteiligt. Die Polizei stellte flüchtende Personen, lieferte vier Beteiligte zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam ein und leitete mehrere Strafverfahren ein.

Die Polizei setzt die Schwerpunktkontrollen fort und wird deshalb weiterhin in der Innenstadt starke Präsenz zeigen mit dem vorrangigen Ziel, Straftaten zu verhindern und ein weitestgehend unbeschwertes Nachtleben zu ermöglichen.

