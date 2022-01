Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der B 109 bei Jatznick, LK Vorpommer-Greifswald

Pasewalk (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 72-jährige Fahrer eines PKW Ford am 02.01.2022, 15.50 Uhr auf der B 109 zwischen Jatznick und Albertshof mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden PKW Audi. Der Fahrer des Ford aus der Region Pasewalk wurde im Wrack eingeklemmt und musste durch Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass die Reanimation durch den Notarztes erfolglos verlief und er an der Unfallstelle verstarb. Drei Insassen des PKW Audi aus Berlin im Alter von 38 und 36 Jahren sowie 10 Monaten wurden leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen zur Untersuchung und Beobachtung in das Krankenhaus Pasewalk gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 EUR. Die Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk wurde durch einen DEKRA-Gutachter unterstützt. Die b 109 war auf Höhen der Unfallstelle zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr voll gesperrt.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Rüdiger Ochlast Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell