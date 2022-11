Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 41-Jährige nach räuberischem Diebstahl in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 3. November, eine 41-jährige Frau vorläufig festgenommen, nachdem diese versucht hatte, Parfum aus einem Geschäft an der Hindenburgstraße zu stehlen. Ein Ladendetektiv hatte sich ihr beim Verlassen des Ladens in den Weg gestellt und bei einem Gerangel mit ihr leichte Verletzungen erlitten. Ein Haftrichter schickte sie am Folgetag in Untersuchungshaft.

Laut eigenen Angaben beobachtete der Detektiv gegen 13.10 Uhr, wie die 41-Jährige Ware einsteckte und damit in Richtung Ausgang ging. Kurz vor der Tür hielt er sie auf und konfrontierte sie mit seiner Beobachtung. Daraufhin versuchte die Frau, sich an ihm vorbei zu drängen und das Geschäft zu verlassen. Daran konnte der Detektiv sie hindern, erlitt jedoch leichte Verletzungen, als die Frau sich dagegen wehrte, dass er sie festhielt.

Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen die 41-Jährige vorläufig fest und übergaben die Produkte, die sie hatte mitnehmen wollen, zurück an die Geschäftsleitung. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen sie ein und führten sie heute, am 4. November, auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft gegen sie anordnete. (jn)

