Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Garageneinbruch in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 3. November, aus einer Garage an der Straße Ripphahn in Hardterbroich-Pesch mehrere E-Bikes und Werkzeug entwendet.

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Die Täter öffneten das Garagentor auf unbekannte Weise. Sie nahmen drei E-Bikes und Werkzeug aus der Garage und entkamen mit ihrer Beute.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell