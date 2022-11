Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Wasserwerker scheitert

Mönchengladbach (ots)

An der Rheydter Straße hat sich am Mittwoch, 2. November, gegen 11.30 Uhr ein Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer 89-Jährigen verschafft. Die Seniorin bemerkte den Betrug allerdings rechtzeitig und verwies den Mann ihrer Wohnung.

Nach ihrer Aussage, traf die 89-Jährige vor der Haustür auf eine ihr unbekannte Passantin. Die Frau bat der Seniorin ihre Hilfe beim Öffnen der Türe des Mehrfamilienhauses an. Diese nahm sie an. Plötzlich sei ein Mann hinzugekommen, der mit ihr gemeinsam das Haus betrat. An der Wohnungstür angelangt, öffnete die 89-Jährige diese und der Unbekannte verschaffte sich an ihr vorbei einfach Zutritt zur Wohnung. Er stellte sich dabei als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Im Wohnzimmer verlangte die Seniorin einen Ausweis des Mannes zu sehen, woraufhin er ihr eine Werbekarte zeigte. Sich des Betrugs bewusst werdend, verwies ihn die Frau aus der Wohnung. Der Mann verließ fluchtartig das Haus in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,70 Meter groß, circa 35 Jahre alt, dunkle Haare nach hinten gekämmt, korpulent, gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine dunkelblaue Jacke.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Mann und/ oder den Vorgang an der Hauseingangstür an der Rheydter Straße beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

