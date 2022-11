Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Streifenpolizisten mit gutem Riecher: Diebesgut vom Garageneinbruch in Hardterbroich-Pesch gefunden

Mönchengladbach (ots)

Wie die Polizei am 4. November meldete, ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 3. November, an der Straße Ripphahn in Hardterbroich-Pesch ein Garageneinbruch, bei dem mehrere E-Bikes und Werkzeuge entwendet wurden.

Am Donnerstag, 3. November, gegen 10.10 Uhr fiel einem Streifenwagenteam an der Turmstraße ein 37-jähriger Mann auf einem sehr hochwertigen E-Bike auf. Sie kontrollierten den Mann und notierten die Rahmennummer seines Fahrrades. Dann entließen sie ihn vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt lag das E-Bike nicht als gestohlen in der Fahndungsdatei ein. Im Zuge der laufenden Ermittlungen und einer erneuten Prüfung der Rahmennummer stellte sich allerdings heraus, dass das E-Bike dem Garageneinbruch an der Straße Ripphahn zuzuordnen war. Dies machte weitere Ermittlungsmaßnahmen an der Wohnadresse des am Morgen angetroffenen Mannes notwendig. Die eingesetzten Beamten bewiesen damit einen guten Riecher, denn sie fanden dort die gestohlenen E-Bikes sowie die Werkzeuge. Den 37-Jährigen trafen sie vor Ort nicht an.

Die sichergestellten Gegenstände konnten dem Besitzer im Anschluss ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen dauern an. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell