POL-BO: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Wiemelhausen

Am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr befährt eine 48-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw die Königsallee stadtauswärts. Im Fahrzeug befinden sich als Beifahrer der Ehemann sowie die beiden Kinder. An der Kreuzung Königsallee / Wasserstraße missachtet sie die rotlichtzeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Bochumer, der mit seinem Pkw die Wasserstraße in Richtung Universitätsstraße befährt und bei Grünlicht beabsichtigt, die Kreuzung zu überqueren. Alle Unfallbeteiligten werden nach Erstversorgung an der Unfallstelle nahegelegenen Krankenhäusern in Bochum zugeführt. Bei keiner der verletzten Personen bestand Lebensgefahr. An beiden Pkw, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand erheblicher Sachschaden. Der Kreuzungsbereich wird für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der beiden beteiligten Fahrzeuge und Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel bis 20.25 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.

