Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer nach Alleinunfall in Witten schwer verletzt

Witten (ots)

Am Neujahrstag um 13.30 Uhr ereignete sich auf der Universitätsstraße in Witten-Heven ein folgenschwerer Alleinunfall eines 22-jährigen Kradfahrer aus Herne. Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor der Kradfahrer nach einem Überholvorgang mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Kraftrad und kam bei dem Sturz hinter einer Leitplanke zum Liegen. Das Krad rutschte nach dem Sturz unter die Leitplanke her. Bei dem Sturz zog sich der Kraftradfahrer erhebliche Frakturen am rechten Bein zu. Nach erfolgter Erstversorgung am Unfallort wurde der Kradfahrer in ein nahegelegenes Bochumer Krankenhaus transportiert, in dem er stationär verblieb. Das total beschädigte Krad wurde auf eigenen Wunsch des Unfallverursachers abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6150,- EUR beziffert. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell