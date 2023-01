POL-MFR: (97) Tödlicher Arbeitsunfall bei Abrissarbeiten

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (22.01.2023) zeigte ein Mann in einer Diskothek im Nürnberger Stadtteil Hasenbuck den Hitlergruß. Der 40-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Mitarbeiter einer Diskothek in der Frankenstraße wurden gegen Mitternacht auf einen Gast aufmerksam, welcher lautstark "Heil Hitler" rief und hierzu den Hitlergruß zeigte. Die Mitarbeiter ...

