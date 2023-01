POL-MFR: (96) Festnahme nach Hitlergruß in Diskothek

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (20.01.2023) auf Samstag (21.01.2023) entwendeten Unbekannte einen BMW X 5 im Nürnberger Stadtteil Herpersdorf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Eigentümer des schwarzen BMW X 5 mit dem amtlichen Kennzeichen N-RK 344 parkte sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 21:45 Uhr ordnungsgemäß in der Gustav-Jung-Straße. Am Samstagmorgen bemerkte er gegen 07:45 Uhr den ...

