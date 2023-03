Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau stürzt in Gully und verletzt sich leicht

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Celle/Altencelle - Am gestrigen 16.03.2023, gegen 20:15 Uhr, wird von zwei 15-Jährigen eine Frau gemeldet, welche in einen Gullyschacht gestürzt ist. Vor Ort stellt sich heraus, dass eine 70-jährige Frau auf dem Spaziergang mit ihrem Hund befand. Der Hund zog an der Leine, weshalb die Dame ihrem Hund gefolgt ist. Dabei übersah sie einen nicht abgedeckten Abwasserschacht auf einer Zuwegung zu einem Grundstück in zweiter Reihe und stürzte in diesen hinein. Die Abdeckung ist bei Bauarbeiten beschädigt worden und nicht abgesichert worden. Durch den Sturz hat sich der Fuß der 70 Jährigen in einem Tritt eingeklemmt. Die Feuerwehr Celle hat die Frau aus dem Schacht befreit. Die Dame erleidet durch den Sturz leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell