POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Haimbach Am Freitag, dem 18.11. gegen 17.45 Uhr befuhr eine 36-jährige Fuldaerin die Merkurstraße in Haimbach. Hierbei übersah diese einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dodge und fuhr auf diesen auf. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Der Gesamtschaden kann auf über 10000 Euro beziffert werden. Verkehrsunfall mit schwerverletztem ...

