Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Haimbach

Am Freitag, dem 18.11. gegen 17.45 Uhr befuhr eine 36-jährige Fuldaerin die Merkurstraße in Haimbach. Hierbei übersah diese einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dodge und fuhr auf diesen auf. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Der Gesamtschaden kann auf über 10000 Euro beziffert werden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Fulda - Haimbach

Am Freitag, dem 18.11. gegen 13.30 Uhr waren zwei Schüler auf dem Heimweg von der Schule. Diese versuchten gemeinsam die Haimbacher Straße zu überqueren. Zunächst betraten diese die linke Fahrspur und überquerten zwischen langsam fahrenden Fahrzeugen die Fahrbahn. Allerdings übersahen diese dann einen Ford der die rechte Fahrspur in Richtung Haimbach befuhr. Der 8-jährige Fuldaer wurde von dem Fahrzeug erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Dieser wurde zu weiteren Behandlung ins Klinikum nach Fulda verbracht. Glücklicherweise wurde sein Freund bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Ford entand kein nennenswerter Sachschaden.

Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn in Petersberg

Am Freitag, dem 18.11. gegen 19.20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fuldaer die Dr.-Dietz-Straße in Petersberg und wollte mit seinem Mercedes auf die Petersberger Straße abbiegen. Hierbei kam dieser auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und beschädigte zunächst ein Verkehrsschild. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Geländer und kam auf dem Grundstück einer Firma zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindesten 5300 Euro geschätzt.

Gefertigt: Hübscher, PHK, Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell