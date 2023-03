Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Wollmatinger Straße - Radfahrerin und Kind im Fahrradhänger verletzt (24.03.2023)

KN-Wollmatingen (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Wollmatinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin und ein in einem Fahrradanhänger sitzendes Kind verletzt worden sind. Eine 37-Jährige setzte mit einem Dacia Dokker aus einer Einfahrt rückwärts auf die Wollmatinger Straße zurück und kollidierte dabei mit der in Richtung Schneckenburgstraße fahrenden 38 Jahre alten Radlerin. Sowohl die 38-Jährige, als auch ein in einem Fahrradanhänger liegendes Kind erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen. Eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An Fahrrad und Auto entstand geringer Sachschaden.

