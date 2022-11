POL-HAM: Versammlung auf dem Marktplatz

Hamm-Mitte (ots) - Am Freitag, den 11. November, kam es an der Kreuzung Östingstraße/ Klutestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr gegen 15.30 Uhr den ostwärtigen Radweg der Östingstraße in Richtung Süden, als es im Einmündungsbereich zur Klutestraße zum Zusammenstoß mit dem Golf eines ...

mehr