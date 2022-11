Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, den 11. November, kam es an der Kreuzung Östingstraße/ Klutestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr gegen 15.30 Uhr den ostwärtigen Radweg der Östingstraße in Richtung Süden, als es im Einmündungsbereich zur Klutestraße zum Zusammenstoß mit dem Golf eines 57-Jährigen kam. Dieser hatte zuvor die Klutestraße in Richtung Westen befahren. Der Radfahrer wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.(es)

