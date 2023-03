Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Byk-Gulden-Straße verletzt (25.03.2023)

Konstanz (ots)

Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Byk-Gulden-Straße am Samstagnachmittag. Gegen 14:30 Uhr fuhr eine 47-Jährige mit einem Mazda 3 auf der Byk-Gulden-Straße in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe einer Werkstatt bog die Frau nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 67 Jahre alten Biker zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro, am Mazda in Höhe von rund 2.000 Euro.

