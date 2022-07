POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots) - Bei einem Sturz mit einem Pedelec, hat sich am Sonntag (24.07.2022, 17.25 Uhr) ein 54-jähriger Mann in Sendenhorst schwer verletzt. Der Sendenhorster war an der Telgter Landstraße unterwegs als er stürzte und sich verletzte. Zunächst bewegte sich der Mann noch weiter, bis Rettungskräfte am Weißdornweg eintrafen, um ihn zu behandeln. Der ...

mehr