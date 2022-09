Polizei Aachen

POL-AC: Unter Drogeneinfluss auf geklautem Roller unterwegs

Aachen (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einer Kontrolle am vergangenen Freitagmorgen (16.09.2022) mächtig in Erklärungsnöte geraten. Eine Streife hatte den Mann gegen 08.30 Uhr in der Zeppelinstraße angehalten. Eine Überprüfung ergab, dass der Roller bei der Polizei als gestohlen gemeldet ist und der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch der Drogenschnelltest lieferte ein wenig erfreuliches Ergebnis. Dem Mann wurde daraufhin ein Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt. (am)

