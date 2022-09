Polizei Aachen

POL-AC: Frontalzusammenstoß in Stolberg - Zwei Menschen werden schwer verletzt

Stolberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Breinig und Zweifall sind am Mittwochnachmittag (14.09.2022) zwei Menschen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 61-jähriger Autofahrer aus Stolberg gegen 15.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Winterstraße in Fahrtrichtung Zweifall unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in der Kurve am Parkplatz "Roggenläger" mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 47-jährigen Frau (ebenfalls aus Stolberg) frontal zusammen.

Die Feuerwehr musste die beiden Fahrer aus ihren Wagen befreien. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Weil der Autofahrer offenbar Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorzeigen.

Die Winterstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell