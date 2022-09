Polizei Aachen

POL-AC: Wieder Betrüger am Telefon - Polizei warnt vor Schockanrufern

Stadt/ StädteRegion Aachen (ots)

Bei der Aachener Polizei haben sich in den vergangenen Stunden viele Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die heute (14.9.) so genannte "Schockanrufe" erhalten haben.

Ziel dieser betrügerischen "Schockanrufe" ist es, unter einem Vorwand an Geld oder Schmuck zu kommen. Dafür werden Geschichten erzählt, aktuell dass angeblich Familienangehörige in einen Unfall verwickelt worden seien und nun eine hohe Kaution zahlen müssten. Die Bürgerinnen und Bürger werden dazu psychisch sehr stark unter Druck gesetzt. Betrügereien am Telefon beschäftigen die Polizei mittlerweile nahezu täglich. In anderen Fällen sind es die falschen Enkel, die dringend Geld benötigen oder falsche Polizisten, die den wertvollen Schmuck in Verwahrung nehmen wollen, da es angebliche Hinweise auf einen bevorstehenden Diebstahl gibt. Die Polizei rät:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte (Die Polizei würde nie die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen verlangen bzw. Geld annehmen!) - Lassen Sie sich am Telefon nicht durch die teils sehr emotionalen Anliegen unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf und verständigen Sie an-schließend die Polizei über die 110! - Warnen Sie Angehörige, Freunde und Bekannte vor diesen Maschen! - Hinweise zu unter anderem diesen Betrugsmaschen erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-A lter-sicher-leben.pdf

