Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B33, Lkr. Konstanz) Rund 22.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der B33 neu an der Anschlussstelle Radolfzell (25.03.2023)

Radolfzell, B33neu (ots)

Insgesamt rund 22.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 33neu auf Höhe der Anschlussstelle Radolfzell ereignet hat. Ein 54-jähriger Wohnmobil-Fahrer war auf der B33 vom Autobahnkreuz Hegau kommend auf der rechten Fahrspur in Richtung Konstanz unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Radolfzell wechselte der 54-Jährige auf die linke Spur und touchierte dabei einen bereits auf der Überholspur fahrenden Audi A5 eines 33 Jahre jungen Mannes, der eine Kollision trotz Bremsen und Hupen nicht mehr verhindern konnte. Der Audi geriet zwischen das Wohnmobil und die Mittelschutzplanke und wurde dabei erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge kamen schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, den Schaden an dem Wohnmobil schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Audi kümmerte sich anschließend ein Abschleppunternehmen.

