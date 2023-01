LPI-SHL: Unfall - Pkw/Pkw

Bad Salzungen (ots) - Ein 36-jähriger Transporter-Fahrer stieß Dienstagvormittag in der Pestalozzistraße in Bad Salzungen beim Rangieren gegen das Vordach eines Wohnhauses. Sowohl an der Hausfassade, am Dach sowie am Fahrzeug entstanden Schäden. Die Polizei nahm den Unfall auf und verwarnte den Fahrer. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

