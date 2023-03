Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Platzverweis betrunken mit dem Auto geflüchtet und anschließend Widerstand geleistet (25.032.2023)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann ist am Samstagnacht betrunken mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet und hat anschließend Widerstand geleistet. Gegen 1 Uhr baten die Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Opelstraße um Unterstützung wegen eines renitenten Gastes. Die eintreffenden Polizisten erteilten dem 35-Jährigen daraufhin einen Platzverweis. In der Folge stieg der augenscheinlich alkoholisierte Mann in sein Auto und fuhr trotz des Versuchs der Beamten, die Wegfahrt zu verhindern, vom Parkplatz. Nach kurzer Verfolgung stoppte die Polizei den 35-Jährige schließlich auf dem Gelände eines Discounters in der Oberlohnstraße. Nachdem der Mann die Beamten in der Folge erneut aggressiv und beleidigend anging, nahmen sie ihn in Gewahrsam, wobei er massiven Widerstand leistete. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Anschließend musste der junge Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

