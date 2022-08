POL-GI: Gießen: Polizeipräsident verurteilt Gewaltattacken an den Hessenhallen - Verfahren wegen schwerem Landfriedensbruch eingeleitet - Arbeitsgruppe eingerichtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Pressemeldung vom 22.08.2022:

Gießen: Polizeipräsident verurteilt Gewaltattacken an den Hessenhallen - Verfahren wegen schwerem Landfriedensbruch eingeleitet - Arbeitsgruppe eingerichtet

Am vergangenen Samstag war es gegen 17.00 Uhr an den Hessenhallen in Gießen zu einem Angriff von etwa 100 Personen auf Helfer sowie Besucher eines für Samstagabend geplanten Kulturfestivals gekommen. Offenbar handelte es sich bei den Angreifern um Teilnehmer einer Versammlung, die sich thematisch gegen die Kulturveranstaltung richtete. Die Angreifer kletterten über Absperrungen und griffen unvermittelt Personen mit Schlagstöcken, Eisenstangen, Messern und Steinen an. Auch bereits vor Ort befindliche Einsatzkräfte der Polizei wurden von den Personen attackiert und mit Steinen beworfen. Der überfallartige Angriff konnte seitens der Polizei nur unter Einsatz polizeilicher Hilfsmittel (u. a. Pfefferspray und Schlagstock) sowie der Hinzuziehung von weiteren Einsatzkräfte aus anderen hessischen Polizeipräsidien und der Bereitschaftspolizei bewältigt werden.

Auch im Anschluss kam es immer wieder zu vereinzelten Angriffen auf Einsatzkräfte und andere Personen. Die Angreifer zeigten dabei immer wieder eine hohe Gewaltbereitschaft und aggressives Verhalten. Vieles spricht dafür, dass es sich bei den Attacken um geplante Aktionen handelte.

Zum Zwecke der Minimierung andauernder sowie der Abwehr weiterer konkreter Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung musste die Veranstaltung in den Hessenhallen gegen 20.15 Uhr durch die Polizei aufgelöst werden.

Insbesondere aufgrund des intensiven Einsatzes von etwa 300 Beamtinnen und Beamten konnte die Lage am späten Samstagabend beruhigt werden. Von etwa 75 Personen, die möglicherweise für die Angriffe an den Hessenhallen in Frage kommen, wurde die Identität festgestellt. Ähnlich viele Platzverweise wurden erteilt. Beweismittel wie Schlagstöcke und Stichwaffen wurden sichergestellt.

26 Helfende und Teilnehmende des geplanten Festivals trugen Verletzungen davon. Zudem erlitten sieben Polizeibeamte leichte Verletzungen - sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

"Ich verurteile auf das Schärfste die Gewaltattacken und Angriffe vom letzten Samstag an den Hessenhallen in Gießen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Diese Taten sind mit nichts zu rechtfertigen. Ich versichere Ihnen, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen werden, die Täter zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Mein Dank gilt ausdrücklich allen eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, die unter dem Einsatz ihrer Gesundheit den schwierigen Einsatz in der Nacht zum Sonntag hervorragend gemeistert haben", so der mittelhessische Polizeipräsident Bernd Paul.

Zur Aufklärung hat das Polizeipräsidium Mittelhessen eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Staatsschutzes eingesetzt. Es wird unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des schweren Landfriedensbruchs ermittelt.

Bislang gingen bei der Polizei bereits mehrere Hinweise ein. Auch viele Videos wurden der Polizei übermittelt.

Die Ermittler suchen weiter Zeugen, die Hinweise geben können oder auch Videos gefertigt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555 oder per Mail an ppmh@polizei.hessen.de

Jörg Reinemer

Pressespreche

