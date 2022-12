POL-HS: Trickbetrug durch angebliche Polizisten

Hückelhoven-Baal (ots) - Am 15. Dezember (Donnerstag) entwendeten zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, unbekannte Personen Arbeitsgeräte von einer Baustelle an der Krefelder Straße. Die Täter wurden bei ihrer Tat durch eine Videokamera aufgezeichnet. Beide waren augenscheinlich männlich, hatten eine schlanke Statur und trugen Arbeitskleidung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

