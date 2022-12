POL-HS: Kupferrohre entwendet und Graffiti gesprayt

Heinsberg-Grebben (ots) - Zwischen 13 Uhr am Samstag (17. Dezember) und 10.30 Uhr am Sonntag (18. Dezember) hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines leerstehenden Hauses an der Grebbener Straße auf. Aus der Garage des Gebäudes entwendeten sie ein E-Bike. Ob sie weitere Gegenstände entwendeten, wird noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr