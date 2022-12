POL-HS: Leerstehendes Gebäude aufgebrochen

Heinsberg (ots) - Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Dresdener Straße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat wurde am 17. Dezember (Samstag), gegen 18.30 Uhr festgestellt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

