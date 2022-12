Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzungsdelikt/ Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Freitag, 16. Dezember, gegen 13.05 Uhr, wurden zwei 14 und 15-jährige Jugendliche durch unbekannte Täter angegriffen, als sie sich auf einem Abstellplatz für Zweiräder einer Schule an der Schafhausener Straße befanden. Dieser liegt hinter dem Schulgebäude an einem Wirtschaftsweg in Richtung Klevchen. Aus einem Gebüsch traten drei Jugendliche, die die Jungen körperlich angriffen. Der 15-jährige wurde in den Magen geschlagen und geschubst. Als er am Boden lag, traten die Täter auf ihn ein. Als der 14-jährige Hilfe holen wollte, wurde auch er mehrfach mit der Faust geschlagen und beleidigt. Anschließend flüchteten die Unbekannten durch ein Metalltor, welches zum dahinterliegenden Wirtschaftsweg führt und liefen in Richtung Schafhausen davon. Einer der Täter war etwa 15 bis 16 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und hatte eine sportliche Figur. Er war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet und trug einen schwarzen Schal vor dem Mund. Er sprach Deutsch. Der zweite Täter war zirka 16 bis 17 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er hatte eine normale Statur, eine auffallend tiefe Stimme und sprach ebenfalls Deutsch. Er war mit einer schwarzen Mütze mit einem Bommel bekleidet und trug ein schwarz-rotes Tuch vor dem Mund. Der dritte Täter war kleiner als die beiden anderen und konnte nicht näher beschrieben werden. Zeugen, die die Flüchtenden gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

