POL-HS: Polizeibericht Nr. 348/2022 vom 18.12.2022

Hückelhoven-Doveren (ots) - Am Freitagmorgen (16. Dezember) saß eine 33 Jahre alte Frau gegen 6 Uhr morgens an der Bushaltestelle Doverener Markt und wartete dort auf den nächsten Bus in Richtung Hückelhoven. Ihre Handtasche trug die junge Frau hierbei über ihre Schulter. Plötzlich trat eine unbekannte Person, die sich aus Richtung Hetzerath annäherte, an sie heran und riss ihr die Handtasche nach einem kurzen ...

