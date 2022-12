Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 347 vom 17.12.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt - Einbrecher flüchtet ohne Beute

Gegen 03.07 Uhr des 17.12.2022 bemerkte eine Hausbewohnerin Geräusche an der Haustür eines Wohnhauses an der Gangilusstraße. Bei einer Nachschau überraschte die Bewohnerin eine männliche unbekannte Person im Hausflur, die das Haus dann fluchtartig verließ. Die Person sei etwa 180 cm groß und schlank gewesen. Sie habe einen schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap getragen. Es ist noch unbekannt, wie die Person ins Haus kam. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei führt das Ermittlungsverfahren.

Geilenkirchen-Teveren - Anhängerdiebstahl

Aus der frei zugänglichen Einfahrt eines Wohnhauses an der "Waidmühle" wurde am Freitag, den 16.12.2022 zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr ein Pkw-Anhänger der Marke Saris entwendet. Zu möglichen Tätern liegen derzeit keine Hinweise vor.

Übach-Palenberg - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte Täter schlugen die Verglasung einer an der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Bäckerei ein und verschafften sich so Zutritt zu den Betriebsräumen. Dort wurde Bargeld entwendet. Die Tatzeit war der 17.12.2022 gegen 03.00 Uhr. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren am Tatort gesichert.

Übach-Palenberg - Einbruch in leerstehenden Imbiss

Am 17.12.2022 gegen 01.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Metalltür in einen leerstehenden Imbiss im Naherholungsgebiet Wurmtal ein. Zeugen hatten zuvor in diesem Zusammenhang das Scheinwerferlicht eines Pkw am Tatobjekt wahrgenommen. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Verkehrsunfälle/Verkehrsdelikte

Heinsberg-Oberbruch - Ohne Führerschein unterwegs

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugführers, der widerrechtlich den Wirtschaftsweg "Deichhof" befuhr, stellte eine Polizeistreife am 16.12.2022 gegen 08.40 Uhr fest, dass der 63-jährige Mann aus Heinsberg nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Den Fahrer des VWs erwartet eine Strafanzeige.

Erkelenz - Unter Alkoholeinwirkung mit Pedelec gestürzt

Offensichtlich ohne Fremdeinwirkung kam gegen 02.05 Uhr des 17.12.2022 der Fahrer eines Pedelec an der Kreuzung Krefelder Straße/Schulring zu Fall. Dabei verletzte sich der 65-jährige Mann aus Erkelenz und musste mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten zudem fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und veranlassten daher eine Blutprobe. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wird beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg geführt.

Wassenberg - Kradfahrerin stürzt auf winterglatter Fahrbahn

Am 16.12.2022 befuhr eine Kradfahrerin gegen 13.00 Uhr die Burgsstraße stadteinwärts und bremste ihr Kleinkraftrad der Marke Peugeot kurz vor dem Kreisverkehr an der Turmstraße/Küstersgäßchen ab. Dabei kam die 67 Jahre alte Frau aus Hückelhoven auf winterglatter Fahrbahn zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen verbrachte sie zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Erkelenz. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf.

