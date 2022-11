POL-WOB: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Heßlingen, Schwalbenweg 23.11.2022, 13.45 Uhr - 13.47 Uhr Unbekannte sind am frühen Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße Schwalbenweg eingestiegen. Dabei nutzten die Täter ein zum Lüften geöffnetes Badezimmerfenster aus, um gegen 13.45 Uhr ins Innere des Hauses zu gelangen. Ob und was sie hier innerhalb der zwei-drei ...

mehr