POL-SE: Pinneberg - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 88-Jähriger

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (30.10.2022) kam es in Schenefeld zu zwei Einbruchsversuchen. In der Gorch-Fock-Straße versuchten Unbekannte zwischen 14:00 und 19:00 Uhr vergeblich in ein Einfamilienhaus einzudringen. Kurz vor 18:00 Uhr beobachtete eine Nachbarin zwei dunkel gekleidete Männer beim Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Bogenstraße ...

