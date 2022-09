POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Baustellenfahrzeug fährt gegen Hauswand und flüchtet - Zeugenaufruf!

Weinheim (ots) - Diese Betrugsmasche ist nicht neu, aber immer wieder werden Menschen Opfer des WhatsApp-Betruges, da sie bislang noch nichts davon gehört hatten. Einer 71-jährigen Weinheimerin ist es dieser Tage so ergangen. Sie erhielt am Freitagnachmittag eine Nachricht per WhatsApp, von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Das Handy sei defekt und sie ...

mehr