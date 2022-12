POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 51. Kalenderwoche

Erkelenz-Gerderath (ots) - Zwischen dem 14. Dezember (Mittwoch), 15.30 Uhr, und dem 15. Dezember (Donnerstag), 05.15 Uhr, schlugen unbekannte Personen an einem in der Spartastraße abgestellten PKW die Heckscheibe ein und stahlen eine in einem Koffer befindliche Bohrmaschine. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr