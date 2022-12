POL-HS: Fahrerin eines Kleinkraftrades verletzt

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots) - Straftaten Waldfeucht - versuchter Einbruch in Wohnhaus Am 16.12.2022, zwischen 12:00 und 19:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, die Wohnungstür eines Wohnhauses, am Pfarrer-Erbel-Weg, aufzuhebeln. Der Zugang zum Haus gelang nicht. Übach-Palenberg - versuchter Einbruch in Reihenhaus Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum, vom 10.12.2022 bis 17.12.2022, ein Balkonfenster ...

