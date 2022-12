Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0777 --Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

Ort: Bremen-Autobahn 27 Zeit: 13.12.2022, 16:30 Uhr

Am Dienstagabend kam es in der Abfahrt Bremen Nord auf der Autobahn 27 zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 72-Jährige schwer verletzt. In der Folge kam es zu kilometerlangen Rückstaus.

Gegen 16:30 Uhr staute sich der Verkehr in der Abfahrt in Fahrtrichtung Cuxhaven auf der linken Fahrspur. Die 72-Jährige war mit ihrem Seat Ibiza auf der rechten Fahrspur unterwegs. Kurz nach der Abfahrt versuchte sie, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Mercedes. Durch den Aufprall schleuderte der Seat weiter und drehte sich auf das Dach, wo er schließlich zum Liegen kam. Dabei wurde die 72-Jährige schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Seat erlitt einen Totalschaden, der Mercedes wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Räumarbeiten musste die Abfahrt gesperrt werden, so dass es zu einem langen Rückstau auf der A27 kam. Gegen 18:45 Uhr war die Abfahrt wieder freigegeben. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

