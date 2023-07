Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. SBK) - Autofahrerin übersieht Motorradfahrerin beim Abbiegen

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots)

Montagmorgen ist es in Villingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin gekommen. Gegen 9 Uhr befuhr eine 72-jährige Subaru-Fahrerin die Rietenstraße in Richtung Villingen, um auf dieser nach rechts in die Enzstraße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine neben ihr fahrende 17-jährige Motorradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß prallte die Motorradfahrerin mit dem Helm auf die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Klinikum behandelt werden.

Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

