POL-PDLD: Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Roschbach/Burrweiler/Edesheim (ots)

Zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter kam es gestern Abend (23.03.2023), zwischen 22.00 und 23.10 Uhr. In einem Fall stellte sich der Anrufer als Hauptkommissar und Berater gegen Cybercrime vor. Er nannte die korrekten Zugangsdaten des Online-Bankings der angerufenen Frau, die daraufhin den Zugang sperrte und es nicht zu einem Schadeneintritt kam. In den beiden anderen Fällen gab der Anrufer an, Beamter der Polizei Landau zu sein und es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Hierbei seien Listen der Anschriften der angerufenen Personen aufgetaucht und es wurde nach Wertgegenständen im Haus gefragt. Die Geschädigten schöpften daraufhin Verdacht und beendeten das Gespräch. Die Polizei rät: Die Anrufer nutzen die Gutgläubigkeit und Hilflosigkeit älterer Menschen aus. Werden Sie misstrauisch, wenn am Telefon nach persönlichen Daten gefragt wird und rufen Sie im Zweifelsfalle ihre zuständige Polizeidienststelle an.

