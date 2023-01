Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Lkw

Olpe (ots)

Am Montag (23. Januar) haben gegen 13:45 Uhr zwei zunächst unbekannte Männer aus einem in der Martinstraße geparkten Lkw verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Dabei beobachtete eine Zeugin, wie die Männer eine günstige Gelegenheit abwarteten, um in das offen stehende Fahrerhaus einzudringen. Aus diesem entwendeten sie eine schwarze Ledertasche, in der sämtliche Ausweisdokumente, Schlüssel, Bargeld und Wertgegenständen waren. Aufgrund der aufmerksamen Zeugin konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Das Diebesgut konnte noch nicht gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

