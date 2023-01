Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (21. Januar) gegen 01:15 Uhr auf der B 517 ereignet. Zunächst befuhr eine 32-Jährige die Straße in Richtung Kirchhundem. Währen der Fahrt fuhr sie auf einen ihr vorausfahrenden Pkw auf. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die 32-Jährige wurde auf die Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Fahrerin die eingesetzten Beamten beleidigte, schrieben diese eine entsprechende Anzeige unter anderem wegen Trunkenheit und Beleidigung. Der 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihre Autoschlüssel sichergestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

