Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall aufgrund von Glätte und Schnee

Lennestadt (ots)

Am Samstag (21. Januar) ist gegen 00:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Verbindungsweg zwischen der L 737 und dem Wanderparkplatz Buchhagen ein 22-Jähriger verletzt worden. Dabei befuhr der junge Fahrer den abschüssigen Weg in Richtung Obervalbert. In einer Rechtskurve kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision wurde er verletzt. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

