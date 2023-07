Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Räuberische Erpressung - kurz vor der Fußgängerunterführung der B 33 (02.07.2023)

(St. Georgen im Schwarzwald, Lkr. SBK) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer räuberischen Erpressung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Schulstraße, kurz vor der Unterführung der B 33 ereignet hat. Zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren waren gegen 03.30 Uhr in Richtung Klosterweiher unterwegs, als sie kurz vor der Unterführung von bislang zwei unbekannten Männern in ein kurzes Gespräch verwickelt wurden. Nachdem die Geschädigten ihren Weg fortsetzten, gingen die beiden Unbekannten diese von hinten an, schlugen auf sie ein und forderten die Herausgabe von Bargeld. Beide Geschädigten kamen der Forderung nach. Anschließend flüchteten die Unbekannten auf dem Fußweg in Richtung Schulstraße. Die Geschädigten erlitten mehrere Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen zu den beiden unbekannten Tätern vor:

TV1: Südländisches Aussehen, 180-190 cm groß, athletische Figur, blaue Jeans, grünes T-Shirt TV 2: Südländisches Aussehen, 170 cm groß, athletische Figur.

Die Kriminalpolizei in Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07724 949500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell