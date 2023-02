Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mann verletzt zwei Frauen mit einer Handaxt leicht

Rottweil (ots)

Am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Überlinger Straße zu einem Vorfall gekommen, bei dem zwei Frauen leicht verletzt worden sind. Ein 80-jähriger Mann schrie im Treppenhaus zunächst die beiden Frauen im Alter von 49 und 45 Jahren an und bedrohte diese dabei. Danach holte der Mann aus seinem Hosenbund eine Handaxt und schwang diese herum. Hierbei verletzte der 80-Jährige die beiden Frauen leicht. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den betrunkenen Mann in seiner Wohnung widerstandslos vorläufig festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Nach den abgeschlossenen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen. Die Beamten der Polizei Rottweil haben ein Ermittlungsverfahren gegen den älteren Mann eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

